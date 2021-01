Après plusieurs reports, la réunion du Bureau politique et le congrès du Parti du renouveau démocratique (PRD) va enfin se tenir. Le parti de l’ancien président de l’Assemblée nationale Adrien Houngbédji va tenir son congrès ordinaire le 6 février 2021 selon plusieurs sources locales. La date a été retenue lors de la réunion du Bureau exécutif national du parti tenue ce mardi 26 janvier 2021. Et ce n’est pas tout. Le plus ancien parti politique du Bénin a rompu le silence en ce qui concerne son choix pour la présidentielle prochaine.

Le PRD n’a pas surpris avec son choix. Malgré les déboires du parti avec la mouvance présidentielle dont il se réclame, cette formation politique a fait le choix de soutenir le président de la République pour l’élection présidentielle d’avril 2021. Les membres du bureau politique de ce parti ont décidé de rester dans la mouvance et de soutenir la candidature de Patrice Talon.

Le PRD ne soutient pas Aïvo

Au cours de cette réunion tenue conformément à l’article 89 des statuts du parti le bureau politique a donc fait cette proposition. Il ne reste qu’à l’entériner lors du congrès ordinaire de février prochain. Ceux qui pensaient que les Tchoco-tchoco vont soutenir la candidature de l’ancien directeur de cabinet de Me Adrien Houngbédji, Joël Aïvo sont donc fixés.