Au sein du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), il ne règne pas une bonne ambiance. Les dissensions sont profondes sur la participation du parti à l’élection présidentielle d’avril 2021. Pour le Secrétaire exécutif national adjoint du parti (SENA), Théophile Yarou, le parti ne doit pas prendre part à cette élection. Car, il est impossible que ce parti gagne la présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 11 avril 2021.

Dans un entretien accordé aux confrères de la radio basé au nord, Urban Fm, l’ancien ministre Théophile Yarou donne les raisons de cette incapacité du parti à gagner cette élection présidentielle. «Si on est sérieux au sein du parti, si on est vraiment sérieux et si on est de l’opposition, si on est en harmonie avec notre base, est-ce que nous sommes obligés d’aller à ces élections-là ? », se demande le SENA. Il explique qu’à moins d’un mois de dépôt des dossiers, le parti n’a pas réglé la question de candidature, n’a pas réglé la question de projet de société. Et ensuite, «nous ne remplissons pas les conditions prévues par la loi, on n’a pas le parrainage qu’il faut ». Il rappelle que le parti n’a obtenu que six maires aux élections municipales et communales du 17 mai 2020.

Mettre en place un comité de négociation de parrainage

Pour lui, en principe, si le parti a pendant tout le temps dit qu’il est d’accord avec le parrainage et qu’à l’œuvre, qu’il s’est rendu compte qu’il n’a pas pu réunir le nombre de maires, il revenait aux membres du parti de tirer toutes les conséquences. Le parti devrait se dire qu’il n’a pas réuni le nombre de parrains et donc renoncer à l’élection présidentielle. Mais, au lieu de cela, le parti a dit, comme le parrainage sera indépendant, ouvert, il faut aller négocier. Mais, la négociation ne doit pas être individuelle. Et donc il faut mettre en place un comité de négociation de parrainage. «Aujourd’hui, on refuse de mettre en place ce comité de négociation de parrainage et on demande à chaque candidat FCBE d’aller rechercher de parrain. Je dis ça ce n’est pas possible », argumente Théophile Yarou. Selon lui, la discipline du groupe aujourd’hui au sein de FCBE suppose une vraie entente et un consensus avant de faire des déclarations au nom du parti.

Aller à l’élection dans les conditions actuelles c’est casser le parti

Mais, «aujourd’hui maintenant, tout le monde dit FCBE veut aller aux élections, on veut négocier le parrainage mais on oublie les conditions qu’on a prévues ». A l’en croire, il y a des conditions préalables pour négocier le parrainage. Et sa position est que le parti ne participe pas à l’élection présidentielle. Car, pour lui, aller à l’élection dans les conditions actuelles c’est casser le parti. «Nous tenons à ce que ce parti soit sauvegardé. Et donc par conséquent, les autres devraient renoncer à toute candidature solitaire ». Il semble absolument certain qu’une candidature solitaire ne pas gagner l’élection. Cependant, il précise que «si dans un laps de temps on respecte les textes et on choisit un candidat qui veut vraiment mener le combat de façon loyale sans compromission aucune, on peut encore avoir notre chance ».