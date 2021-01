Bien qu’ayant cédé le pouvoir à son successeur, l’ex-président américain Donald Trump est toujours dans le viseur des élus américains qui veulent le condamner dans le cadre de l’assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier. A la veille de la transmission de l’acte d’accusation au Sénat, plusieurs sénateurs républicains comme Marco Rubio ont trouvé « ce procès stupide. » « Eh bien tout d’abord, je pense que le procès est stupide », a déclaré Marco Rubio, sur Fox News Sunday avant de poursuivre : « Je pense que c’est contre-productif. Nous avons déjà un pays enflammé et cela revient à verser de l’essence sur ce feu. »

Le sénateur républicain a indiqué par ailleurs qu’il pense que Trump « porte la responsabilité de certains de ce qui s’est passé » lors de l’émeute au Capitole, mais qu’il ne pense pas que la destitution soit la bonne manière d’aborder la question. Rubio a également déclaré qu’il serait ‘’arrogant’’ de dire que Trump devrait être empêché de se présenter à nouveau aux élections.

D’autres moyens pour demander des comptes à Trump

« La première chance que j’aurai de voter pour mettre fin à ce procès, je le ferai parce que je pense que c’est mauvais pour l’Amérique », a-t-il soutenu. « Si vous voulez demander des comptes aux gens, il existe d’autres moyens de le faire, en particulier pour le président » a ajouté le républicain. Pour ce dernier la destitution du milliardaire républicain va encore rendre certaines choses plus difficiles à accomplir comme l’unité des Américains. « Cela ne fera que continuer d’alimenter ces divisions qui ont paralysé le pays et ont fait de nous un pays de gens qui se détestent, » a-t-il soutenu.

Une perte de temps

Intervenant par ailleurs dans Meet the Press de NBC, le sénateur Mike Rounds, a qualifié le procès de destitution de Trump de perte de temps puisque celui-ci n’est plus le président des USA et que le Sénat ferait mieux de mettre d’autres sujets à l’ordre du jour comme la confirmation du cabinet du président Joe Biden. « Je pense qu’en ce moment, Donald Trump n’est plus le président, il est l’ancien président », a déclaré Rounds, indiquant qu’il ne pensait pas que la destitution d’un ancien président soit constitutionnellement viable.