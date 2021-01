Il y a quelques heures, le rappeur Young Thug jetait un pavé dans la mare en expliquant qu’il ne prenait pas vraiment le rap français, ni même le rap anglais très au sérieux. Selon lui, les artistes européens n’ont jamais vraiment connu la vraie vie de rue, comme lui tend à la définir. Une sortie qui a suscité la polémique.

En effet, c’est sur le podcast « Million Dollaz Worth of Game » que l’artiste américain s’en est pris aux artistes européens qui, à ses yeux, n’ont rien vécu de chaud. Il accusera ensuite les artistes français d’être des « blancs » de classe moyenne. Forcément, de nombreux artistes ont tenu à réagir, à commencer par Rohff.

Young Thug, repris par Rohff, Kaaris et d’autres

Sur les réseaux sociaux, ce dernier a invité Young Thug à venir se promener avec sa « mini-jupe et ses chaînes » dans les cités d’Île-de-France. Une invitation reprise par d’autres artistes, comme Kaaris, qui a posté une photo de Young Thug affirmant que nous pouvions voir dans le regard de l’artiste américain, un « flingue rose » ainsi qu’un amour pour les french manucure. Une manière pour lui, de le moquer.

Des tensions entre français et américains ?

On imagine aisément que Young Thug ne sera donc pas forcément le bienvenu en France. De là à créer une rivalité entre la scène européenne et française plus particulièrement, avec la scène américaine ? Pour le moment, les critiques et les clashs semblent assez ciblés et cantonnés à quelques artistes, mais la situation pourrait très bien empirer si de nouvelles stars venaient à se mêler.