Après l’annonce relative à sa volonté de normaliser ses relations diplomatiques avec la France, la Turquie se tourne également vers l’Union Européenne. En effet, le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est dit prêt à régulariser les relations entre son pays et l’Europe. Ces propos, il les a tenus lors d’un discours qu’il a prononcé devant les ambassadeurs des pays de l’Union Européenne en poste à Ankara.

“Nous sommes prêts à remettre nos relations sur les rails”

« Nous sommes prêts à remettre nos relations sur les rails », a-t-il déclaré dans un premier temps avant d’ajouter : « Nous espérons que nos amis Européens montreront la même volonté ». Ces mots interviennent après la kyrielle de conflits qu’il y a eu entre l’Europe et la Turquie sur plusieurs dossiers dont l’exploration d’hydrocarbures en Méditerranée orientale.

Avant cette annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan, son ministre des affaires étrangères avait indiqué il y a quelques jours vouloir que, son pays était prêt à « normaliser » ses rapports avec la France. « Si la France est sincère, la Turquie est prête à normaliser sa relation avec la France », a déclaré le chef de la diplomatie turque le jeudi 7 janvier dernier lors d’une conférence de presse à Lisbonne au Portugal.

Même démarche avec la France

Cette annonce intervient après tous les points de désaccord qu’il y a eu entre les deux pays et surtout entre les dirigeants turc et français. Rappelons que la France et la Turquie s’opposaient notamment sur les dossiers tels que la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale, la Grèce et Chypre et, plus récemment, le Haut-Karabakh, où la Turquie soutient l’Azerbaïdjan contre l’Arménie.