Les relations entre l’Iran et les Etats-Unis seront-elles meilleures sous la présidence Biden ? En tout cas, le démocrate qui prête serment ce mercredi 20 janvier a déjà fait savoir qu’il réintégrerait les USA dans l’accord sur le nucléaire. Il a cependant posé une condition : le respect des engagements de Téhéran. De son côté, la République islamique réclame avant toute chose, la levée des mesures punitives prises contre elle par l’Oncle Sam. On n’est donc pas sur la même longueur d’onde pour le moment. Mais c’est mieux que sous l’administration Trump.

“Il n’a porté d’autres fruits que ceux de l’injustice et de la corruption…”

Antony Blinken, le futur chef de la diplomatie américaine a par exemple accusé M Trump d’avoir rendu l’Iran « plus dangereux » avec sa politique. Il s’exprimait ainsi lors de son audition au Sénat. Du côté de l’Iran, on ne dit que du mal du milliardaire républicain. « Tout au long de ses quatre années (au pouvoir), il n’a porté d’autres fruits que ceux de l’injustice et de la corruption et n’a apporté que des problèmes à son propre peuple et au reste du monde » a déclaré Hassan Rohani qui s’exprimait ce mercredi à la télévision.

Pour le numéro 1 iranien, ce jour est le dernier du « règne affreux » d’un « tyran ». On peut comprendre le ressentiment de M Rohani à l’égard du président américain sortant. En effet, l’administration Trump n’a eu de cesse d’imposer des sanctions contre Téhéran depuis le retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018.