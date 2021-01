Les célèbres joueurs de football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont refusé des offres de l’Arabie Saoudite. En effet, en dépit de son âge l’international Portugais figure toujours parmi les meilleurs joueurs au monde. Le pays musulman aurait contacté CR7 en lui proposant un contrat valant six millions de dollars par an. Cependant, l’attaquant de la Juventus Turin a décliné l’offre.

Le montant n’a pas été dévoilé

Selon les informations données par le média britannique, The Telegraph, Ronaldo n’a pas voulu être le visage promotionnel d’une campagne touristique du pays. Une proposition similaire aurait également été faite à son éternel rival, l’Argentin Lionel Messi. Cependant, le montant proposé par les Saoudiens n’a pas été dévoilé.

Le fait pour les deux stars mondiales du ballon rond de prendre part à une campagne de promotion de l’Arabie Saoudite comme destination touristique attrayante, semble ne pas leur plaire. Peut-être que Messi et Ronaldo ont estimé que leurs images seraient salies une fois qu’elles seront associées à un pays accusé de bafouer les droits de l’homme.