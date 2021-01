C’est un verdict qui a provoqué l’ire des élèves et maîtres coraniques au Sénégal. Ibrahima Dieng, maître coranique poursuivi pour violences de voies de fait sur quatre mineurs de moins de 15 ans, a été condamné à deux ans dont 15 jours de prison ferme par le tribunal de Grande instance de Diourbel. Il avait été interpellé le vendredi 15 janvier dernier après avoir enchaîné ces talibés dans son école coranique. L’homme va donc encore passer quelques jours en cellule avant de sortir.

Il était retenu dans la prison centrale de Diourbel. Alors que le procès se déroulait hier jeudi 21 janvier , des échauffourées ont éclaté devant le tribunal de Diourbel. Les forces de l’ordre ont usé de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Six individus ont été interpellés a annoncé le commissariat urbain de police de Diourbel.

“Nous avons interpellé six individus pour participation à un attroupement non autorisé, incitation aux troubles à l’ordre public. On a rendu compte au parquet et, d’un moment à l’autre, on peut les présenter au procureur”, a laissé entendre le commissaire Mor Ngom . Après avoir été repoussés par la police, les manifestants ont pris d’assaut les rues secondaires pour y brûler les pneus et bloquer brièvement la circulation.