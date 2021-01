Anciennement haut cadre de l’administration publique sénégalaise et haut fonctionnaire international, Mouhamed Sall Sao, homme politique, tête de liste de la coalition “Assemblée Bi Nu Beug” lors des législatives de 2017 a tiré sa révérence ce vendredi 1er janvier 2021. Le décès de l’opposant est survenu à son domicile ou réside seul. Pour l’heure, les circonstances du décès restent inconnues. Une enquête a toutefois été ouverte par la gendarmerie pour élucider les circonstances de cette mort.

Ancien fonctionnaire de l’ONU

Mouhamed Sall Sao a été un expert en administration, gouvernance et finances publiques. Ancien haut fonctionnaire du Bureau Organisation et Méthodologie (BOM), ancien haut fonctionnaire des Nations Unies à New York, au Rwanda et au Sénégal. L’homme avait fait son entrée sur la scène médiatique au cours de ces dernières années grâce à plusieurs initiatives citoyennes et politiques. En guise d’exemple, il avait initié lors de la présentielle de 2019, une plateforme baptisée « Fippu / Alternative citoyenne » et qui proposait un seul mandat de transition en vue d’opérer d’importantes réformes.