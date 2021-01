Son collègue Me Bamba Cissé garde de lui, l’image d’un ” homme discipliné et généreux”. Me Oumar Diallo est passé de vie à trépas hier lundi 25 janvier suite à un malaise survenu au palais de Justice de Dakar. Il a rendu l’âme après que les secours aient tenté de le réanimer. La mort d’Oumar Diallo “nous a tous touchés aujourd’hui , parce que c’était brutal. C’est quand il est sorti de l’audience qu’il a fait le malaise” a déclaré à la presse locale Me Bamba Cissé qui est par ailleurs son camarade de promotion.

“Il n’existe aucune preuve que le décès soit dû à une maladie précise“

En effet, Oumar Diallo avait plaidé devant le juge des référés du tribunal de Dakar dans la matinée d’hier lundi. L’homme résidait dans la ville de Thiès depuis plusieurs années. Il aurait été victime d’un “infarctus du myocarde” selon le constat fait par un médecin.

C’est du moins ce qu’a confié un membre du Conseil de l’Ordre des Avocats du Sénégal à Dakar Actu. Une autre source parle d’un “arrêt cardio respiratoire” . “Il n’existe aucune preuve que le décès soit dû à une maladie précise car aucune autopsie n’a été pratiquée“déclare par ailleurs une source judiciaire dont les propos sont relayés par Dakar Actu.