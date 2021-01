Au Sénégal, la situation sanitaire est préoccupante. Le nombre de personnes ayant contracté le virus est de 25 mille 127. 20 mille 870 ont recouvré la santé et le reste est sous traitement hormis les 592 décès signalés. Début janvier, le président de la République Macky Sall avait déclaré l’état d’urgence suivi d’un couvre-feu qui a été prorogé jusqu’au 21 février. Le vendredi 22 janvier 2021, le chef de l’Etat sénégalais a décrété l’état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès.

Elles concentrent à elles seules, 90% des cas de contamination au Covid-19 dans le pays . En application de cette décision, les habitants de ces deux régions doivent respecter l’interdiction de circulation des personnes et des biens de 21 heures à 05 heures du matin. Les manifestations et rassemblements sur la voie publique, les réunions publiques, et privées telles que les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses ne sont pas autorisés.

Le port de masque reste obligatoire dans les lieux publics et privés

Les rassemblements dans les lieux recevant du public comme les salons de thé, les bars, les hôtels et les cafés;, sont également défendus, clarifie dans un communiqué le ministre de l’intérieur. Il rappelle par ailleurs que le port de masque reste obligatoire dans les lieux publics et privés. Les contrevenants écoperont des sanctions prévues par les lois et règlements de la république promet Antoine Felix Abdoulaye DIOME.