Ce lundi 11 janvier, les députés sénégalais ont interpellé le ministre de l’intérieur sur les conséquences de la mesure relative au couvre-feu imposé dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus dans certaines grandes villes. L’entrée en vigueur de cette mesure a été à la base d’une importante congestion dans les différentes gares routières des grandes villes du pays.

“Eviter la répression et la confrontation”

Aussi, les élus sénégalais se sont-ils prononcés sur cette actualité lors de l’adoption du projet de loi portant modification de l’état d’urgence et de l’état de siège. Ainsi les députés sénégalais ont recommandé au ministre de l’intérieur « d’éviter la répression et la confrontation, tout en accordant une attention toute particulière aux revendications exprimées ». On retient particulièrement de la demande formulée par les élus sénégalais à l’endroit de l’autorité ministérielle que l’heure de démarrage du couvre-feu doit être ramenée à 22 heure ou 23 heures.

Remonter l’heure à 22 heures ou 23 heures

« Ils ont demandé de remonter l’heure de démarrage du couvre-feu jusqu’à 22 heures ou 23 heures, compte tenu des contraintes liées aux moyens de transport ; ce qui éviterait les bousculades et rassemblements constatés », indiquent notamment les députés à l’issue de la séance. Le représentant du gouvernement quant à lui a confié avoir pris bonne note des différentes observations des élus.