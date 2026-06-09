Mondial 2026 : refoulé aux USA, l'arbitre somalien reçoit une proposition du Canada

L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan ne disputera pas la Coupe du monde 2026. Refoulé à son arrivée à l’aéroport international de Miami le 6 juin, il a été officiellement écarté de la compétition par la FIFA le 8 juin. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a réagi en proposant de l’accueillir dans sa province pour qu’il y arbitre des matchs du Mondial.

Un refoulement sans explication officielle

Les autorités douanières américaines ont indiqué qu’Artan avait été jugé inadmissible en raison de « problèmes liés à la vérification de ses antécédents« , sans préciser la nature de ces obstacles. L’ambassade de Somalie au Kenya, qui avait traité son dossier, a confirmé qu’il voyageait avec un passeport diplomatique et un visa en règle. Un conseiller du ministère somalien des Sports, Ciise Aden Abshir, a estimé que ce refoulement serait lié aux restrictions de voyage imposées aux ressortissants somaliens par l’administration Trump, plutôt qu’à un motif propre à l’arbitre.

La FIFA a pris acte de la décision sans s’y opposer, rappelant que « c’est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire« . Artan, qui devait devenir le premier arbitre somalien à officier en phase finale de Coupe du monde, était l’un des 52 arbitres centraux retenus à l’issue d’un processus de sélection de trois ans. La CAF l’avait désigné meilleur arbitre africain de l’année en 2025.

Vancouver et Toronto se portent candidates

Eby a publié mardi sur X qu’Artan serait « accueilli et célébré en Colombie-Britannique » et a appelé la FIFA à lui confier un match à Vancouver, ville hôte de sept rencontres du tournoi. La mairesse de Toronto, Olivia Chow, a annoncé de son côté qu’elle écrirait à la FIFA pour réclamer la même chose dans sa ville, également hôte de six matchs.

La FIFA n’a pas répondu à ces propositions. Artan a indiqué dans un communiqué rester « positif » et tourné vers la suite de sa carrière. La Coupe du monde 2026 ouvre ses portes le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pour une finale prévue le 19 juillet au stade MetLife du New Jersey.