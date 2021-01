Entre l’Iran et l’Amérique de Donald Trump les relations ne sont pas bonnes. La République Islamique ploie sous les sanctions états-usuniennes depuis le départ des USA de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Il y a eu d’autres points de discorde entre l’Oncle Sam et Téhéran, comme l’assassinat du général Qassem Souleimani par le pays nord-américain. L’Iran a déjà annoncé que ce meurtre ne restera pas impuni. A quelques semaines du départ de M Trump de la Maison Blanche, la tension entre les deux pays reste vive.

Les Etats-Unis qui devraient rapatrier leur porte-avions en activité dans la mer du Golfe a décidé de le maintenir sur place. « En raison des récentes menaces émises par les dirigeants iraniens contre le président Trump et d’autres responsables du gouvernement américain, j’ai ordonné à l’USS Nimitz, de rester dans le Golfe » a déclaré dimanche Christopher C. Miller, le secrétaire américain à la défense. Les propos de M Miller interviennent un an après l’assassinat du général Souleimani.

Il y aura des simulations de ” combat, de surveillance…”

Sous pression, la République islamique a décidé de lancer dès ce mardi 05 janvier, et ce pour deux jours, une opération militaire qui doit mobiliser « des centaines de drones opérationnels des forces armées de terre, de l’air et de la marine dans la province de Semnan et dans différentes régions » du pays selon l’agence de presse gouvernementale Irna. Cet exercice d’entraînement d’envergure aura lieu principalement au centre de l’Iran.

Il y aura au menu, des simulations de « combat, de surveillance, de reconnaissance et de guerre informatique » à longues et à courtes portées. Ces deux jours seront également l’occasion pour l’armée iranienne de montrer son savoir-faire, et ses « accomplissements » dans le domaine de la conception de drones.