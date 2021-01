Sur les réseaux sociaux principalement sur TikTok, existe des challenges lancés souvent par des influenceurs et invitant les autres abonnés à relever. Toutefois, ces jeux ne sont pas sans conséquences graves sur certains utilisateurs qui n’arrivent pas à faire la part des choses. La semaine dernière, une fillette de 10 ans, Antonella, s’adonnant au défi sur TikTok baptisé « jeu du foulard » à Palerme (Sicile, sud) a fini par se tuer. Dans le jeu, l’internaute qui souhaite relever le défi, bloque sa respiration jusqu’à l’évanouissement pour connaître des sensations fortes.

En Italie, le décès de la petite Antonella avait provoqué de vives émotions au point où l’Autorité pour la protection des données personnelles a provisoirement bloqué l’accès à la plateforme aux utilisateurs dont l’âge n’est pas garanti. Ce jeudi 28 janvier 2021, la police italienne a indiqué avoir interpellé une influenceuse sicilienne âgée de 48 ans qui est accusée d’incitation au suicide.

Une vidéo extrêmement dangereuse

« Les enquêteurs de la police postale […] ont trouvé sur le réseau social TikTok un lien conduisant au profil de l’influenceuse sicilienne dans lequel on voit une vidéo reproduisant un « défi » entre la femme et un homme dans lequel les deux se couvraient totalement le visage, y compris la bouche et le nez, avec du scotch transparent, de manière à ne pas pouvoir respirer » a expliqué la police dans un communiqué.

D’après le même communiqué, la police a affirmé que la vidéo est « extrêmement dangereuse car pouvant être vue par tous les utilisateurs, sans aucune restriction, et servir d’émulation pour les mineurs […] a été éliminée de la plateforme TikTok. » Les comptes sur les réseaux sociaux de l’influenceuse qui a plus de 731 000 followers, ont été bloqués et elle-même fait l’objet d’une perquisition informatique.