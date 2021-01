Le patron de Microsoft a profité d’une interview qu’il a accordée à l’agence de presse Reuters pour se prononcer sur l’information relative à une théorie de complot qui circule sur les réseaux sociaux par rapport à la pandémie du nouveau coronavirus. Bill Gate a notamment saisi l’occasion pour balayer du revers de la main toutes ces différentes informations qui sont selon lui fausses.

“Je suis très surpris par cela”

Le richissime homme d’affaires américain a indiqué qu’il était plutôt très étonné que son nom ainsi que celui du docteur Anthony Fauci soient associés à cette rumeur. « Personne n’aurait prédit que moi et le Dr Fauci seraient si importants dans ces théories vraiment perverses », a confié le fondateur de Microsoft au média. «Je suis très surpris par cela. J’espère que ça disparaîtra. », a-t-il poursuivi lors de cette sortie médiatique.

Bill Gate aurait développé le virus…

« Nous allons vraiment devoir nous renseigner à ce sujet au cours de la prochaine année et comprendre … comment cela change-t-il le comportement des gens et comment aurions-nous dû minimiser cela? » a ajouté cet homme considéré comme l’un des plus riches de la planète. Rappelons la thèse de complot indique que Bill Gate ainsi qu’Anthony Fauci ont mis sur pied la pandémie dans le seul objectif de contrôler la population mondiale. Une autre version de la théorie de complot