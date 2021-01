L’entreprise chinoise qui détient le réseau social TikTok n’est pas au bout de ses peines. Après les ennuis initiés par le président américain Donald Trump qui est d’ailleurs sur le départ, de possibles ennuis pourraient venir du Royaume-Uni. Le danger viendrait d’une fillette de nationalité anglaise et âgée de 12 ans. Elle dénonce l’utilisation illégale des données des enfants par le réseau social.

Pour les avocats de la plaignante, le réseau social alimente son algorithme avec les données des enfants qui y sont inscrits. Une procédure soutenue par les autorités anglaises par la voix de la commissaire aux enfants pour l’Angleterre Anne Longfield. La justice a accordé à la fillette l’anonymat pendant la procédure contre TikTok.

«La confidentialité et la sécurité sont les principales priorités de TikTok et nous avons mis en place des politiques, des processus et des technologies robustes pour protéger tous les utilisateurs, et en particulier nos plus jeunes utilisateurs» a réagi l’entreprise via un communiqué relayé par BBC.