C’est un secret de polichinelle. L’Iran ne respecte pas l’accord de Vienne sur le nucléaire. Le dernier rapport de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) l’atteste. Le document publié en novembre 2020, informe que le taux d’enrichissement de l’uranium à Téhéran est au-delà de ce que l’entente de 2015 prévoit. Mais la République islamique n’a jamais passé le cap des 4,5%. Aujourd’hui, la donne a changé et ce n’est pas pour le mieux. L’Iran qui a jusque-là accepté d’être inspecté par l’Agence pourrait bientôt se montrer moins docile. En effet, le parlement du pays a adopté une loi qui préconise de mettre fin aux inspections de l’AIEA et de produire et stocker au « moins 120 kilogrammes par an d’uranium enrichi à 20% ».

“Le processus pour produire de l’uranium enrichi à 20%”

Un texte intervenu après le meurtre de Mohsen Fakhrizadeh, un physicien qui se chargeait du programme nucléaire de Téhéran. Le gouvernement iranien avait marqué son opposition à un tel texte mais le 31 décembre 2020, il a saisi l’AIEA pour lui faire part de son intention de produire de l’uranium enrichi à 20%. Ce lundi 04 janvier, la République Islamique a enclenché le processus. « Le processus pour produire de l’uranium enrichi à 20% a commencé au complexe d’enrichissement Shahid Alimohammadi (Fordo) » a déclaré le porte-parole du gouvernement.

C’est une “entorse considérable à ses engagements nucléaires“

Les propos d’Ali Rabii figuraient sur le site de la télévision d’Etat. Pour rappel, Fordo est une usine souterraine qui se trouve à 180 kilomètres au sud de la capitale iranienne. Inutile de dire que Bruxelles n’approuve pas cette décision de Téhéran. Pour l’Union européenne cela « constituerait une entorse considérable à ses engagements nucléaires avec de graves conséquences en matière de non-prolifération ». Les 27 n’ont pas encore décidé du comportement à adopter face à l’Iran. Ils attendent dans la journée, un briefing du directeur de l’Agence Internationale de l’énergie atomique (AIEA)