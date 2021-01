Pas moins de dix anciens ministres américains ont décidé officiellement de soutenir le président élu, Joe Biden. Parmi ces dix anciennes têtes d’affiche du gouvernement, se trouvent deux ministres du clan Trump. Ces derniers, tous des anciens chefs du Pentagone, appellent le ministère de la Défense à opter pour une transition pacifique du pouvoir.

En effet, Ashton Carter, Leon Panetta, William Perry, Dick Cheney, William Cohen, Donald Rumsfeld, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis et Mark Esper (les deux derniers étant des proches de Trump), ont tenu à appeler le gouvernement américain à tout faire afin d’assurer une transition saine du pouvoir afin d’aider le clan démocrate à prendre la suite.

Joe Biden, soutenu par deux anciens ministres de Trump

Un appel qui intervient dans un contexte un peu particulier. En effet, le Congrès américain est sur le point de confirmer l’élection de Joe Biden à la tête des États-Unis et d’ores et déjà, une dizaine d’élus ont décidé de poser leur veto. Pour autant, cela ne devrait rien changer et Joe Biden sera bel et bien intronisé à la tête du pays le 20 janvier prochain.

Biden sera bien intronisé le 20 janvier prochain

Selon ces anciens ministres, le président Trump tente par tous les moyens de garder le pouvoir au point même de vouloir impliquer l’armée dans ce processus de transition. Une décision qui pourrait le conduire dans un territoire dangereux et surtout, non-constitutionnel. De quoi possiblement lui valoir des poursuites judiciaires alors qu’il ne cesse d’affirmer que le gouvernement démocrate qui prendra sa suite a remporté les élections à la suite d’une fraude massive.