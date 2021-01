Aux Etats-Unis, plusieurs entreprises ont décidé de sanctionner les élus républicains qui se sont opposé à la validation des résultats des dernières élections dans le pays. Ces différentes structures ont décidé de suspendre leurs contributions politiques. La mesure touche plusieurs dizaines d’élus républicains. Selon les informations qui ont été rapportées par les médias, la liste de ces entreprises qui ont annoncé par le canal de leurs comités d’action politique la suspension de leur financement ne cesse de se rallonger.

Les contributions aux élus suspendues

Alors que certaines de ces entreprises décrétaient la mesure pour une période indéterminée, certaines d’entre elles l’ont annoncée pour la période couvrant la durée de leur mandat électif. « À la lumière de l’assaut violent et choquant de [la semaine dernière] sur le Capitole des États-Unis, et le vote de certains membres du Congrès pour subvertir les résultats de l’élection de novembre en contestant les résultats du Collège électoral, la BCBSA suspendra les contributions à ces élus qui ont voté pour miner notre démocratie », a annoncé par un communiqué le Marriott International, The Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA).

Certaines entreprises demandent le remboursement de leur contribution

Certaines entreprises comme le géant des cartes de souhaits Hallmark ont même été plus loin en demandant aux sénateurs Josh Hawley et Roger Marshall de rembourser leurs contributions. D’autres structures ont préféré jouer la carte de l’impartialité en suspendant la subvention à toutes les formations politiques. Il s’agit de Facebook, Ford Motor, Coca-Cola, Citigroup, JPMorgan et Microsoft.