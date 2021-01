Deux ministres de l’administration Trump ont déposé le tablier, suite au chaos mené par les partisans du locataire de la Maison Blanche, Donald Trump. En effet, l’assaut du capitole a été fortement décrié jusque dans le propre camp de numéro un américain. Elaine Chao, la secrétaire d’Etat aux transports a déposé sa démission après avoir pris « le temps d’absorber » l’attaque du capitole ainsi que la réponse du président.

« C’était évidemment la bonne chose à faire »

Dans une interview accordée au média américain, CNN, un haut responsable américain a indiqué que : « Aujourd’hui, il y a eu beaucoup d’introspection et de discussions. C’était évidemment la bonne chose à faire ». La secrétaire d’Etat a fait part de son projet de démissionner au chef de la majorité du Sénat, Mitch McConnell, à son époux et à son personnel. Et c’est aux environs de 11h hier jeudi 07 janvier 2021, qu’elle a pris la décision de démissionner à partir de lundi. Après Elaine Chao, c’est la secrétaire d’Etat américaine à l’Education des USA, Betsy DeVos, qui a démissionné dans la soirée d’hier jeudi.

La destitution de Donald Trump demandée

Notons que l’assaut du capitole a fait le tour du monde, laissant voir une image plus ou moins détériorée de la première démocratie au monde. Pour rappel, l’attaque menée par les partisans du président américain sortant a été faite au moment où la victoire à la présidentielle américaine de Joe Biden était certifiée par le Congrès. La situation a d’ailleurs fait réagir plusieurs membres des deux chambres qui ont demandé à ce que Donald Trump soit immédiatement destitué.