La réalité augmentée a été utilisée, pour la première fois, afin de réaliser des opérations au genou. Cette prouesse technologique qui est déjà connue dans d’autres domaines, notamment l’immobilier et le e-commerce, a ainsi été utilisée dans le domaine de la santé. Selon les informations du Wall Street Journal, les faits se sont déroulés au cours du mois dernier.

Il a l’avantage d’être très précis

Le chirurgien à l’hôpital new-yorkais Hospital for Special Surgery, Jonathan Vigdorchik, a en effet effectué des opérations de remplacement du genou sur deux patients grâce à cette technologie. C’est son avantage qui permet d’effectuer des opérations avec une grande précision qui a justifié son utilisation dans ces cas. Ainsi, pour bien opérer les deux patients qui étaient gravement atteints d’arthrite, Jonathan Vigdorchik a utilisé la réalité augmentée afin de bien suivre sa procédure médicale. Cela lui a permis de respecter son plan chirurgical de façon détaillée, grâce à des lunettes qui lui permettaient d’être informé en temps réel des données critiques à ne pas négliger.

Les patients vont bien

« À de nombreux moments lors des opérations, la réalité augmentée m’a fourni les informations me permettant de vérifier que mes coupes étaient exactes, degré par degré, millimètre par millimètre » a-t-il fait comprendre. La réalité augmentée a donc permis au chirurgien d’enlever de manière précise le cartilage et l’os. Aussi, un positionnement précis de l’implant a-t-il pu être effectué. L’opération s’est bien déroulée, et les patients en question vont bien. Par ailleurs, ils ont été examinés au cours de cette semaine.