Encore dix (10) jours et le président américain Donald Trump devra céder le fauteuil présidentiel à son successeur démocrate dont il ne veut pas reconnaître la victoire, en affirmant qu’il ne participera pas à son investiture. Toutefois pour de nombreuses personnes dont des leaders républicains, le 45e président des Etats-Unis ne mérite plus de diriger le pays pendant les 10 jours restants. Après l’incident historique des manifestations au Capitole mercredi dernier, beaucoup ont appelé à la destitution de Trump.

Lors d’une émission sur NBC ce dimanche 10 janvier 2021, le sénateur républicain Pat Toomey a indiqué être d’accord avec les appels au départ de Donald Trump de la Maison Blanche, rejoignant ainsi la sénatrice Lisa Murkowski. Pour celui-ci le président ferait mieux de démissionner lui-même avant qu’ils ne fassent recours au 25e amendement. « Je pense que la meilleure façon pour notre pays, est que le président démissionne et s’en aille le plus tôt possible », a-t-il estimé avant de poursuivre : « Il ne semble pas y avoir la volonté ou le consensus d’exercer l’option du 25e amendement. Et je ne pense pas qu’il soit temps de procéder à une destitution. Il reste dix jours avant le départ du président de toute façon. Je pense que la meilleure chose serait une démission. »

Trump s’est disqualifié pour toujours

Sur une autre émission de CNN, Pat Toomey a également estimé que Donald Trump par ses propres actes s’est disqualifié pour toujours de toutes candidatures au sein du parti républicain. « Je pense que le président s’est disqualifié pour ne jamais être à nouveau en fonction », a-t-il affirmé. « Je ne pense pas qu’il soit éligible de quelque façon que ce soit, et je ne pense pas qu’il exercera quelque chose comme le genre d’influence qu’il a eue sur le Parti républicain à l’avenir » a-t-il ajouté affirmant que la responsabilité pénale du président est engagée dans cette affaire et il pourrait faire l’objet d’une poursuite à l’avenir.

Adam Kinzinger estime qu’il n’y a plus assez de temps

Pour le représentant républicain au congrès, Adam Kinzinger, Donald Trump ne mérite plus le titre de président de la république pendant ses dix jours restants. Pour le bien du pays, Trump devrait être destitué d’après lui. Au cours d’une émission sur ABC, celui qui a été le premier à appeler publiquement à la destitution de Trump après l’incident du Capitole, a affirmé qu’il « voterait dans le bon sens » si une loi de destitution était présentée au Congrès.

Toutefois, Kinzinger a reconnu que n’est « probablement pas la décision la plus intelligente, » vu le temps qu’il reste. « Je pense que ce serait la bonne décision, s’il nous restait plus de 10 jours à l’administration », déclare-t-il. « Je pense qu’il y a beaucoup d’idées avec la censure, pour l’empêcher de pouvoir se présenter à nouveau. Vous savez, la réalité est que nous n’avons tout simplement pas beaucoup de temps dans cette administration, ce qui est une bonne chose pour le moment » a estimé le républicain.

Alexandrie Ocasio-Cortez, Trump représente un danger clair

Sur la question, la représentante démocrate Alexandrie Ocasio-Cortez a été plus catégorique. Selon elle, « chaque minute et chaque heure qu’il (Trump) est en fonction représente un danger clair et présent, non seulement pour le Congrès américain, mais franchement pour le pays. » C’est pour cette raison qu’elle a déclaré que leur priorité est d’assurer la destitution du président. La démocrate a également souhaité que Trump ne soit plus éligible aux USA vu la gravité des actes du mercredi.

« Nous parlons également de l’interdiction totale du président – ou plutôt de Donald Trump – de se présenter à nouveau, ». Pour elle, les manifestations au congrès étaient « une insurrection contre les États-Unis. C’est ce dans quoi s’est engagé Donald J. Trump et c’est ce à quoi se sont engagés ceux qui ont pris d’assaut le Capitole » a-t-elle jugé. Et pour que cette insurrection ne se reproduise plus, il faudra la punir avec la dernière rigueur.