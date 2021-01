Il y a quelques jours, était exécutée était exécutée aux USA, la première femme depuis près de 70 ans. Lisa Montgomery a effectivement vu la peine capitale lui être confirmée après que le juge James Hanlon, du district sud de l’Indiana, ait décidé d’autoriser l’avancée du processus. Aujourd’hui, une nouvelle exécution a eu lieu, celle de Corey Johnson.

Cet homme de 52 ans a effectivement reçu une injection létale depuis sa prison de Terre-Haute, dans l’Indiana. Il a été condamné pour la mort d’une dizaine d’individus, lorsqu’il faisait partie d’un gang sévissant à Richmond, en Virginie. Ce dernier, avant de mourir, a eu un mot pour les familles de victimes, affirmant qu’il n’a jamais su trouver les mots pour s’excuser.

Une nouvelle exécution survenue aux USA

Cette exécution sera suivie, vendredi, par celle de Dustin Higgs. Ce dernier a été reconnu coupable par les autorités, d’avoir enlevé et tué trois jeunes femmes, tout près de Washington. Nous étions alors en 1996. Âgé de 46 ans, son exécution devrait avoir lieu au cours de la nuit (heure locale) et donc, très tôt en Europe.

Joe Biden, contre la peine de mort

Seule possibilité pour lui de s’en sortir, la clémence du président Trump. Pour autant ce dernier est très attaché à la peine de mort, tout comme la frange la plus radicale de ses soutiens. Il a d’ailleurs ignoré l’ensemble des demandes de prisonniers condamnés. Joe Biden, lui, est fermement opposé à la peine de mort et pourrait bien travailler avec le Congrès afin de l’interdire. Les démocrates ont repris le contrôle du Sénat et pourraient donc rapidement faire passer de nouvelles lois en ce sens.