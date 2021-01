Le président américain sortant Donald Trump n’aura probablement plus la chance de se présenter à une élection présidentielle aux Etats-Unis. Bien qu’il était déjà contesté dans son propre camp avec sa contestation des résultats de la présidentielle de novembre 2020, Donald Trump s’est fait encore de nombreux nouveau ennemis après l’émeute du 6 janvier dernier au capitole. S’il est en train de s’échapper à sa destitution, Trump ne pourra certainement pas échapper à des sanctions devant l’interdire de se présenter une nouvelle fois en tant que candidat pour une élection.

Ce mardi 19 janvier 2021, le nouveau chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer a déclaré que le président Trump ne doit pas être à nouveau éligible et a juré d’essayer de l’empêcher de le faire si le Sénat le condamne. « Après ce qu’il a fait et dont nous avons tous été témoins des conséquences, Donald Trump ne devrait plus jamais être éligible pour se présenter aux élections », a déclaré le démocrate depuis le Sénat.

Il y aura un procès de destitution au Sénat

« Permettez-moi d’être clair : il y aura un procès de destitution au Sénat des États-Unis. Il y aura un vote sur la condamnation du président pour des crimes graves et des délits. Si le président est condamné, il y aura un vote sur son interdiction à nouveau, » a ajouté le sénateur de l’État de New York. En effet, si le Sénat condamne Trump, ce qui serait une première dans l’histoire américaine, les démocrates pourraient alors tenir un second vote séparé pour l’empêcher d’occuper des fonctions fédérales à l’avenir.

D’après un sondage Harvard CAPS / Harris publié par le média américain The Hill, une majorité d’Américains veulent que le président Trump soit empêché de se présenter aux élections à l’avenir. Ce sont en effet, 57% des personnes enquêtés qui ont déclaré croire que le seul mandat de Trump à la Maison blanche devrait être à la fois le premier et le dernier de sa carrière en politique électorale. Les 43% restant ont déclaré qu’ils ne souhaiteraient pas voir le prochain ancien président des USA empêcher de se présenter une nouvelle aux élections. Depuis les violences au Capitole, de nombreux sondages montrent son taux d’approbation en baisse.

Trump a provoqué la foule

Ce même mardi, le chef de la majorité sortant au Sénat, Mitch McConnell a accusé le président d’avoir provoqué la foule violente qui a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier. « La dernière fois que le Sénat s’est réuni, nous venions de réclamer le Capitole aux criminels violents qui tentaient d’empêcher le Congrès de faire notre devoir. La foule était nourrie de mensonges. Ils ont été provoqués par le président et d’autres personnes puissantes », a déclaré McConnell au Sénat. Toutefois, le chef des républicains a déclaré devant ses pairs qu’il n’a pas encore décidé qu’elle attitude adoptée sur l’article de destitution adopté par la Chambre contre Trump.