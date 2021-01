Aux USA, près de 170 grands patrons d’entreprise ont décidé de soutenir Joe Biden dans sa récente victoire aux présidentielles américaines. Ces derniers ont, de fait, appelé le Congrès américain à ne pas obstruer la passation de pouvoir, ni même à la retarder alors que s’ouvre une session mercredi, au cours de laquelle onze sénateurs ont confirmé vouloir mettre des bâtons dans les roues au clan démocrate.

Selon ces grands patrons, dont certains dirigeant des entreprises cotées en Bourse, comme Albert Boula de Pfizer, Brad Smith de Microsoft ainsi que David Salomon de Goldman Sachs et Dexter Goei, d’Altice-Groupe, il est temps que le pays tourne la page de ces quatre dernières années et de ces élections tendues afin d’avancer.

De grands patrons appellent à reconnaître la victoire de Joe Biden

Certains responsables, anciens proches soutiens de Trump ont également décidé de lui tourner le dos, c’est notamment le cas de l’entreprise Blackstone, gérée par Steve Schwarzman, proche du milliardaire américain, qui l’a appelé à reconnaître sa défaite. Dans ce document, les grands PDG de ce monde estiment que Joe Biden et Kamala Harris sont ressortis grands vainqueurs de ces élections.

Les USA, face à leur destin

Par la même occasion, ces derniers appellent les élus et les administrations à soutenir le clan Biden, face à ce qui s’apparente d’ores et déjà comme l’une des pires crises sanitaire et économique de notre histoire. De fait, de retard dans la transition, il ne peut y avoir, de même qu’aucun coup bas, qu’aucune tentative de ralentissement ne peut être tolérée. En cette période difficile, le monde et les USA ont besoin de stabilité, d’avancer dans le même sens.