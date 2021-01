En France, le nouveau coronavirus continue de voler des vies. Selon les chiffres de Santé publique France publiés hier lundi 04 janvier, 380 personnes sont mortes de la maladie. La solution pour arrêter l’hécatombe, c’est le vaccin anti-covid 19. Mais dans l’hexagone le taux de vaccination est très faible. En Allemagne, il y avait plus de 200 mille personnes immunisées au 1er janvier 2021 contre seulement 516 individus en France. L’opposition critique régulièrement l’Elysée pour ses statistiques. Elle estime que l’exécutif n’est pas en mesure de mener à bien cette campagne de vaccination.

“On a dépassé les 2.000 vaccinations hier (lundi)“

Le président Emmanuel Macron veut démentir les critiques. Il a invité hier lundi ses ministres à la présidence française pour « resserrer les boulons ». La vaccination est dorénavant une priorité pour cette rentrée 2021. Le ministre de la santé a promis ce mardi, d’intensifier la campagne d’immunisation. La France rattrapera son retard sur ses voisins européens dans les prochains jours, assure Olivier Veran. « On a dépassé les 2.000 vaccinations hier (lundi). D’ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante. On va être sur une courbe exponentielle » a déclaré le ministre de la santé sur RTL.

« Amplifier, accélérer et simplifier»

La stratégie vaccinale de la France, sera « amplifiée, accélérée et simplifiée» a t-il poursuivi. L’autorité a par ailleurs promis d’amplifier les commandes de vaccins au niveau européen pour « augmenter le rythme et l’intensité de livraison des dotations en faveur de la France et de l’Europe ». Si l’EMA, l’Agence européenne du médicament l’autorise, le pays aura bientôt 500.000 doses du vaccin Moderna par mois. Il reçoit déjà 500.000 doses de Pfizer par semaine.

Rappelons à toutes fins utiles que Moderna et Pfizer sont des laboratoires américains ayant mis au point des vaccins anti-covid-19. Pour le moment, seuls les soignants d’au moins 50 ans et les pensionnaires d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) bénéficient de l’immunisation dans l’hexagone. La campagne sera élargie aux aides à domicile âgés de plus de 50 ans et aux pompiers a promis M Véran.