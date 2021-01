Au Sénégal, la situation sanitaire est préoccupante. Le pays a déjà passé la barre des 21 mille 500 cas de contamination au Covid-19. C’est du moins ce qu’indique le point fait ce lundi 11 janvier par le Ministère de la santé et de l’action sociale. Il y a eu au total 21 mille 533 cas dont 18 mille 357 guéris et 469 décès. 2706 patients sont actuellement sous traitement. Le point de ce matin indique 288 nouvelles contaminations.

Ils participaient à une “piscine party”

Le samedi 09 octobre, on signalait déjà 328 nouveaux cas et 13 décès. Inutile de rappeler que le mardi 05 janvier dernier, le président sénégalais Macky Sall a décrété l’état d’urgence suivi d’un couvre-feu de 21h 00 à 05H00 dans les régions de Thiès et de Dakar. Ces mesures qui visent à freiner la propagation du virus ne sont pas respectées par tout le monde. Les gendarmes ont arrêté 40 personnes récemment.

Selon le journal l’Observateur qui a donné l’information, ces indélicats sont des fils à papa, des femmes mariées et des diplomates qui participaient à une “piscine party” aux Almadies, un arrondissement de la région de Dakar situé à l’extrémité de la presqu’ile du Cap vert. Ils ont été surpris avec des bouteilles d’alcool et de la chicha. Ces personnes seront déférées ce lundi devant le procureur de la République.