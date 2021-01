L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dite, pour l‘instant, contre la présentation de certificats de vaccination, qui doivent permettre l’entrée de voyageurs internationaux. L’organisation onusienne a fait part de sa position, ce vendredi 15 janvier 2021, à travers son comité d’urgence. Pour justifier sa décision, l’OMS a évoqué les innombrables points d’ombre s’agissant de l’efficacité des vaccins contre la covid-19.

Les vaccins disponibles en quantité limitée

Dans ses recommandations, le comité d’urgence a fait savoir qu’ « il y a toujours trop d’inconnues fondamentales en termes d’efficacité des vaccins pour réduire la transmission (du virus) et les vaccins ne sont encore disponibles qu’en quantité limitée ». Par ailleurs, le comité a mis l’accent sur le fait que la présentation de certificats de vaccination ne devrait pas dispenser des autres dispositions sanitaires recommandées pour lutter contre la propagation du virus.

Notons que cette prise de position de l’OMS intervient dans un contexte où le coronavirus continue de sévir dans le monde. En effet, aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie, le nombre de morts s’est élevé à plus de 3973 décès et plus de 238 000 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.