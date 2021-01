Ce mardi 12 janvier, WhatsApp l’application mobile multiplateforme a essayé de rassurer ses différents utilisateurs suite à la réaction qu’a suscitée l’annonce des nouvelles règles. Sur son site Web et plus précisément dans la rubrique « sécurité et confidentialité », l’application a bien voulu faire quelques mises au point. « Avec toutes les rumeurs qui circulent, nous voulons répondre à certaines questions les plus communes que nous avons reçues », peut-on lire dans un premier temps sur la plateforme.

La mise à jour n’affecte pas les messages privés selon WhatsApp

« Nous voulons dire clairement que la mise à jour n’affecte en aucune façon la confidentialité des messages échangés avec vos amis et votre famille », a essayé de rassurer sur son site l’application. Selon les précisions apportées par la messagerie, les nouvelles mesures ne concernent que les échanges avec des entreprises. WhatsApp a essayé de rassurer sur le fait que la démarche soit beaucoup plus dans le but de faire preuve de transparence sur les moyens par lesquels les données sont récoltées et utilisées.

Telgram et Signal en profitent

Pour l’heure, ces éclairages plutôt tardifs sont profitables à certaines applications qui sont dans la concurrence. Telegram qui est patronné par le Russe Pavel Dourov s’est réjoui de son nombre élevé de nouveaux abonnés qu’il a enregistré en 72 heures. « Durant la première semaine de janvier, Telegram a dépassé les 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Puis les chiffres ont continué de grossir : 25 millions de nouveaux utilisateurs ont rejoint Telegram lors des 72 dernières heures », avait-il fait savoir ce mardi. L’application Signal est également comptée parmi celles qui profitent de cette situation engendrée par l’annonce de WhatsApp.