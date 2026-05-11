WhatsApp : Meta AI accède à vos discussions de groupe, comment l'en empêcher

Utilisée chaque mois par plus de deux milliards de personnes dans le monde, l’application de messagerie WhatsApp est devenue le principal canal de communication privée et professionnelle dans des dizaines de pays. Depuis avril 2024, la société mère Meta y a intégré par défaut un assistant d’intelligence artificielle — Meta AI — dont le mode de fonctionnement soulève des interrogations concrètes sur la confidentialité des échanges collectifs.

Ce que Meta AI peut lire dans vos groupes

Meta AI ne surveille pas passivement l’ensemble des conversations. En revanche, dès qu’un membre d’un groupe invoque l’assistant via la commande @Meta AI, l’échange concerné sort du chiffrement de bout en bout qui protège habituellement les messages WhatsApp. Ce segment de conversation devient alors accessible à Meta et peut, selon la politique de confidentialité de l’entreprise, être utilisé à des fins d’amélioration des modèles d’IA ou de personnalisation publicitaire. L’Electronic Frontier Foundation, organisation américaine de défense des libertés numériques, le confirme : ce qui est dit directement à Meta AI n’est pas chiffré de bout en bout, contrairement aux échanges entre utilisateurs.

Cette situation concerne l’ensemble des participants d’un groupe, y compris ceux qui n’ont pas sollicité l’assistant. Un membre suffit à déclencher le traitement des données par les serveurs de Meta.

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Une fonctionnalité de protection, mais à activer manuellement

WhatsApp propose une option appelée « Confidentialité avancée des discussions », déployée à partir d’avril 2025. Une fois activée dans un fil de conversation, elle bloque l’utilisation des fonctionnalités de Meta AI dans ce fil, empêche l’export des échanges et désactive le téléchargement automatique des médias. Cette protection n’est pas activée par défaut et doit être configurée séparément pour chaque discussion ou groupe concerné.

Pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin, la commande /reset-ai efface l’historique des interactions avec Meta AI sur l’ensemble des plateformes du groupe Meta — WhatsApp, Messenger et Instagram.

Dans l’Union européenne, Meta a confirmé aux autorités compétentes qu’un bouton de désinscription globale aux fonctionnalités d’IA sera déployé pour les utilisateurs européens dans le cadre du respect du Digital Services Act. Son déploiement, initialement prévu pour fin 2025, n’a pas encore fait l’objet d’une date d’entrée en vigueur officielle confirmée.