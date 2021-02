En France, le Conseil constitutionnel a confirmé ce vendredi la loi anti-Huawei. Cette loi vise avant toute chose à protéger les intérêts français, notamment en matière de défense et de sécurité. Le groupe chinois est effectivement accusé d’agir en collaboration avec le pouvoir chinois, à qui il offre un accès privilégié aux données utilisateurs des citoyens passant par les réseaux et outils Huawei.

Dans les faits, le Conseil constitutionnel a estimé que ce test visait bien à préserver les intérêts français en matière de défense et de sécurité nationale. Pour le Conseil des sages, les réseaux 5G Huawei pourraient, à terme, favoriser l’espionnage et le piratage. De fait, afin de préserver les intérêts les plus fondamentaux de la Nation, la décision a été prise de bloquer Huawei.

Huawei, un entreprise pointée du doigt

Un coup dur pour SFR et Bouygues Telecom, deux opérateurs français qui ont décidé de parier sur le groupe chinois afin de travailler autour du développement de leurs programmes de 5G. Bouygues va, de fait, être forcé de retirer pas moins de 3.000 de ses antennes d’ici à 2028, notamment au cœur de grandes villes, comme Strasbourg, Brest, Toulouse et Rennes.

Le groupe chinois, bloqué par le gouvernement français

Un coup dur également pour Huawei, leader mondial des équipements 5G qui après avoir perdu le marché français, suédois et britannique, pourrait bientôt perdre le marché américain. Le gouvernement Biden garde effectivement un œil sur la situation alors que l’administration précédente, elle, semblait vouloir faire la guerre au groupe chinois.