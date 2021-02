Une affaire malodorante éclabousse le leader des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ousmane Sonko est accusé de viol par une masseuse de 20 ans travaillant dans un salon de beauté au quartier Sacré Cœur 3. Selon la plaignante A. Saar, l’opposant sénégalais se « présente régulièrement en qualité de client pour des séances de massage mais à la fin, il exige toujours des faveurs sexuelles ». « Je n’arrive plus à vivre sous ces viols répétés. Je vis dans un stress perpétuel et un dégout de mon corps » confiait-elle aux enquêteurs, non sans évoquer les menaces proférées à son endroit par le politicien. Dans une interview accordée à eMedia, la propriétaire du salon de massage dit avoir « toujours soupçonné Adji de fomenter quelque chose contre Sonko ».

Il a éjaculé

C’est pour cette raison qu’elle a décidé de lui flanquer une autre masseuse pour un massage à quatre mains quand l’opposant s’est de nouveau présenté sur les lieux. « Mais une fois à l’intérieur, Adji avait demandé à la fille, qui est une débutante, de sortir et de la laisser seule avec Ousmane Sonko ». A la fin de la séance de massage, celle qui se présente dans l’entretien sous deux noms : Amy Diop et Absa Diagne, dit avoir entendu le téléphone d’Adji Saar sonné. Elle a décroché et a répondu à son interlocuteur : « Il a éjaculé ». « Le gars lui a ensuite demander de se dépêcher pour partir. Une voiture noire est venue la chercher la nuit même vers 23 heures, en plein couvre-feu et bien escorté. Je suis persuadé que ce sont ces gars qui ont payé la fille pour créer des problèmes à Ousmane Sonko » se convainc la propriétaire du salon de massage.

Pour elle, ceux-ci doivent être puissants parce que « les derniers jours tous (les) repas d’(Adji Saar) venaient de la Résidence Mamoune et elle n’en a pas les moyens ». La propriétaire du salon de massage informe que bien avant ces évènements, elle avait entendu Adji au téléphone dire à son interlocuteur « qu’elle était au top, parce que c’est elle qui s’occupait du massage du président Sonko. Son interlocuteur lui avait répondu : « Je voudrais qu’on fasse un deal. Il faut que tu fasses l’impossible pour entretenir un rapport avec lui. Il faudra tout faire pour me trouver son sperme qui devrait nous servir de preuve contre lui ». C’est ce jour là que j’ai demandé à une autre masseuse de l’accompagner pour la séance quand Ousmane Sonko est arrivé, poursuit-elle. « Je n’avais plus confiance en Adji ».

Il masquait le visage avec une capuche ou un tissu

L’interviewée indique par ailleurs qu’elle n’a jamais vu l’opposant politique faire des propositions indécentes aux masseuses. Chaque fois qu’il venait il ne demandait qu’un seul type de massage : un massage tonifiant. Il s’installait sur une chaise et on lui massait le dos parce qu’il se plaignait de douleurs au niveau de cette partie du corps. Pendant la séance, il soulevait juste son haut. « Je ne l’ai jamais vu se déshabiller totalement » assure t-elle ajoutant que M Sonko masquait le visage avec une capuche ou un tissu pour qu’on ne le reconnaisse pas. A la fin du massage , il partait comme il était venu.

“S’il y a viol ce n’est pas ici”

La dame avoue cependant qu’elle n’était pas présente sur les lieux au moment des faits. Mais soutient qu’il ne peut pas y avoir de viol dans son salon de massage. « C’est impossible. Mon mari est là ; il y a d’autres personne dans la maison. Mon mari, une autre masseuse, la femme de ménage, ma fille …Mon mari, une autre masseuse, la femme de ménage, ma fille…Ma chambre est là à côté. S’il y avait tentative de viol, ils auraient entendu du bruit. Elle ment. Peut-être qu’elle veut de l’argent. S’il y a viol, ce n’est pas ici » tranche-t-elle radicalement. Tout ce qu’elle savait c’est que Adji était enceinte. C’est du moins ce que cette dernière lui a dit avant d’aller porter plainte pour viol.