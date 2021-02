La presse sénégalaise continue de faire les choux gras de l’affaire du député de l’opposition, Ousmane Sonko. Depuis quelques jours, celui-ci est accusé de viol par une masseuse de 20 ans, répondant au nom d’Adji Saar. Cette accusation a amené les détracteurs de l’élu à enclencher une procédure visant à lever son immunité parlementaire, afin de mettre ce dernier à disposition de la justice.

Deux membres de la commission démissionnent

Pour arriver à cette fin, une commission ad hoc a été créée. Cependant, les députés Moussa Guirasssy et Cheikh Bamba Dièye ont refusé de lever l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko, tout en faisant part de leur démission. Selon eux, Ousmane Sonko « est un élu du peuple et représentant de la nation ; et nous ne pouvons accepter d’être complice d’une mise à mort d’un député légalement et légitimement élu ; laquelle mise à mort ne reposant sur aucun élément probant ».

« Monsieur le président, pour toutes ces raisons, nous avons décidé, nous députés soussignés membres de comité ad hoc, de présenter notre démission de ce dit comité avec effet immédiat. Nous vous permettons ainsi d’être seuls à prendre l’entière responsabilité de la forfaiture que vous vous préparez à perpétrer. Au nom de l’Etat de droit et de l’éthique, nous ne pouvons y participer » ont-ils ajouté.