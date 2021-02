L’affaire Sonko rythme depuis quelques semaines l’actualité politique sénégalaise. Après la sortie médiatique du leader des Patriotes le dimanche 07 février dernier, des heurts ont éclaté le lendemain entre ses soutiens et les forces de l’ordre. En début de semaine, un audio de Clédor Sène appelant à l’insurrection est apparu sur les réseaux sociaux. L’intéressé a été arrêté de même que l’activiste Guy Marius Sagna, a annoncé sur sa page facebook, Me Cheikh Khoureyssi Ba.

Ce climat de tension dans le pays n’est pas du goût des religieux du pays. L’iman Youssoufa Sarr, l’Abbé Jacques Seck et l’Ong islamique JAMRA ont décidé de mener une mission de médiation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr la masseuse qui l’accuse de viol sur sa personne. Selon Mame Mactar Guèye de “JAMRA” il y a une dégradation continue du climat social depuis le début de cette affaire. Les religieux sont persuadés qu’il faut sauvegarder la paix civile et la stabilité sociale dans le pays.

Ils n’ont aucune intention d’interférer dans l’action de la justice

Le vendredi prochain, ils lèveront un coin de voile sur leur feuille de route. Notons qu’ils se défendent contre toute intention d’interférer dans l’action de la justice qui est en cours. En effet, la justice sénégalaise qui a pris cette affaire de viol très au sérieux a déjà entendu Adji Sarr et d’autres protagonistes. Ousmane Sonko n’a pas déféré pour l’instant à la convocation de la session recherches de la gendarmerie nationale. Ses collègues députés doivent se prononcer prochainement sur la levée de son immunité parlementaire.