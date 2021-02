Adji Saar, l’accusatrice de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko ferait l’objet « de menaces de mort en permanence ». C’est du moins ce qu’indique son avocat Me Abdou Dialy Kane qui s’ouvrait pour la première fois aux médias depuis le début de cette affaire de viol impliquant Ousmane Sonko et Adji Saar, la masseuse de 20 ans. Pour Me Dialy Kane, cette affaire sera jugée indépendamment de la qualité de l’accusé.

« Il est vrai que Monsieur Ousmane Sonko est une personnalité politique, mais devant la justice, sa qualité de personnalité politique n’aura aucun pesant d’or. Les juges ne vont pas s’intéresser à cet aspect. Tout ce qui va les intéresser, ce sont les faits et le droit. Les faits, c’est que notre cliente a été victime d’un viol » a déclaré l’homme en robe noire dans le journal “Les Echos”. Il a par ailleurs assuré que la partie demanderesse disposait de « toutes les preuves de l’existence de ce viol ».

“Si c’est moi, Me Abdou Dialy Kane qui le dis, je crois qu’on doit me croire“

L’affaire n’est nullement politique, a-t-il martelé, avouant sa surprise de voir certaines personnes croire à une machination du pouvoir. « C’est inconcevable. Et si c’est moi, Me Abdou Dialy Kane qui le dis, je crois qu’on doit me croire dans la mesure où je ne suis pas un avocat du pouvoir » fait-il savoir. L’avocat dit juste défendre une cause qu’il considère juste parce que « tous les citoyens ont droit à l’accès à la justice ».