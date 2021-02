L’affaire Sonko continue de faire les choux gras de la presse sénégalaise. L’avocat Cheikh Khoureyssi Ba annonce l’arrestation de l’activiste Guy Marius Sagna et d’Assane Diouf, après l’appelle à l’insurrection de Clédor Sène. “Guy Marius Sagna dort à la police du Plateau. Interpellé en pleine rue à 20h 00 alors qu’il était sorti s’acheter à manger. Assane Diouf toujours à la Division des Investigations criminelles (DIC)/ Brigade des affaires générales (BAG). La police attend 05 H 00 pour clôturer en beauté, la “Rafle’ avec Clédor Sène” écrit l’homme en robe noire sur sa page Facebook.

L’audio dans laquelle Clédor Sène appelait à l’insurrection est apparu hier lundi sur les réseaux sociaux. L’homme assume “pénalement et totalement” cet enregistrement affirme Me Ba. Clédor Séne devra répondre des accusations de “menace de trouble à l’ordre public et actes de nature à troubler l’ordre public”.

“Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation”

Le président Macky Sall, qui intervenait ce matin sur RFI a même opiné sur l’affaire Sonko. “C’est toujours la même chose. C’est un sujet sur lequel je ne veux pas me pencher parce que même dans la presse nationale je ne me suis pas prononcé. Vous verrez le mal que j’aurais à parler à votre antenne de ce sujet. Encore une fois c’est une affaire regrettable. Je ne sais pas ce qu’il en est dans le fond. Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation” a déclaré le chef de l’Etat Sénégalais.

Il fait par ailleurs remarquer qu’il y a une accusation et des procédures sont enclenchées. Le président n’a rien à voir dans cette affaire. Il ne faudrait pas que l’on mette “le président dans des choses qui ne le regardent pas. Je crois que j’ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses” a-t-il clairement fait savoir.