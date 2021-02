Au Sénégal, Ousmane Sonko est empêtré dans une affaire de viol. Convoqué le 08 février dernier pour être entendu, l’opposant au régime de Macky Sall ne s’est pas présenté dans les locaux de la section Recherches de la gendarmerie nationale à Dakar. Il a brandi son immunité parlementaire pour justifier son comportement. A l’Assemblée nationale, les députés s’activent depuis quelques jours pour statuer sur la levée de ce privilège parlementaire dont il jouit.

Une commission Ad Hoc a été mise en place pour examiner la demande de levée de son immunité. Elle a convoqué lundi le leader des Patriotes pour l’entendre, mais il a brillé par son absence. La commission a néanmoins pondu son rapport. Selon la presse sénégalaise la conférence des présidents de l’institution se réunit ce mercredi.

Elle sera écoutée demain jeudi 25 février

Le vendredi prochain, la plénière décidera de la levée de l’immunité de l’opposant accusé de viol par Adji Sarr. La masseuse de 21 ans sera écoutée par le juge d’instruction du 8e cabinet demain jeudi 25 février, à 11h, heure sénégalaise. Son avocat Me El-Hadji Diouf a confirmé l’information. Inutile de rappeler que Ousmane Sonko avait appelé ses partisans à rester mobiliser et à se tenir prêt, le dimanche 07 février dernier. Des heurts ont éclaté le lendemain entre les soutiens du leader du Pastef et les forces de l’ordre.