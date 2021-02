Jeff Bezos a confirmé l’information, il ne sera plus le CEO d’Amazon. En effet, après avoir fondé et passé 27 ans dans l’entreprise, ce dernier a pris la décision de passer la main. Pour autant, il restera président du Conseil d’administration. Le nom de son remplaçant est déjà connu. Il s’agit d’Andy Jassy.

Ce dernier est d’ores et déjà à la tête d’AWS, la branche cloud d’Amazon et a fait d’elle l’un des groupes les plus importants d’Amazon. De son côté, Bezos ne prendra pas sa retraite, loin de la même. En effet, ce dernier va se consacrer à ses activités philanthropiques, avec le Day One Fund et le Earth Fund. Il va également continuer à gérer le Washington Post ainsi que Blue Origin, sa société aérospatiale.

Jeff Bezos quitte Amazon

Un départ qui ne devrait pas se faire sans fracas. En effet, Jeff Bezos est devenu l’un des patrons les plus emblématiques de l’ère moderne, imposant Amazon à la face du monde. Il a notamment chamboulé la façon dont le e-commerce fonctionne et a forcé l’ensemble des acteurs à œuvrer en faveur de la livraison sous 24 heures seulement.

Andy Jassy prendra sa suite

L’arrivée d’Andy Jassy marque un tournant. En effet, ce dernier est à la tête d’AWS, le secteur cloud du groupe et pourrait d’ici les années à venir, forcer le passage afin de permettre à Amazon de devenir l’un des principaux acteurs du marché. Enfin, ce dernier aura à gérer de nombreuses critiques, notamment sur la façon dont Amazon traite ses salariés et l’abus de position dominante de l’entreprise, notamment en cette période de crise.