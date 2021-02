La commune d’Abomey-Calavi accueille depuis ce lundi 22 février 2021 le stage de football dénommé ‘’International Samp Camp’’. Et 100 jeunes venus de plusieurs centres de formation de football prennent part à ce stage de formation de football à Adjagbo. Ils sont soumis au système de formation du club italien Sampdoria avec ses deux formateurs et le Franco-béninois Raymond Tchaye. Ce stage qui prend fin ce dimanche 28 février 2020 vise à promouvoir le football à la base, et à faire connaître les premières vraies notions de base de formation du football des enfants aux encadreurs Béninois.

C’est le fruit de la coopération entre l’UC Sampdoria, un club de la Série A italienne, actuel 10ᵉ du championnat avec 30 points, H2T Académie en France et certains centres de formation au Bénin que sont AS Lagarde, New Star et AS Volcan. Ce partenariat permet donc à 100 jeunes talents de 7 à 16 ans de suivre une formation d’une semaine dans le centre IYF d’Adjagbo dans la commune d’Abomey- Calavi. Selon le Franco-béninois, Raymond Tchaye, entraîneur de formation et directeur technique du centre de Red Stars en France, «l’idée, c’est de faire émerger le football béninois et de lui donner une dimension mondiale ». Il s’agit aussi, à en croire le recruteur pour ‘’France football détection’’, «de faire profiter à plein de jeunes de nouvelles expériences dans leur formation ».

Un travail tactique

Ces 100 jeunes footballeurs vont participer à plusieurs ateliers qui vont leur permettre de découvrir les exigences du football professionnel à travers la conduite de balle, la concentration sur le geste à faire ou encore jeu de tête. Ce stage va permettre de commencer à cultiver chez ces jeunes la concentration, la technique et la discipline. Pour le diplômé UEFA A, Raymond Tchaye, il n’est pas question, de choisir des gamins au bout d’une semaine, mais de voir la potentialité et de travailler sur une longue distance. C’est pourquoi, Marco Bracco, l’un des éducateurs de l’académie UC Sampdoria axe le travail plus sur le plan tactique. Pour lui, au Kenya en Uganda et en Côte d’Ivoire, les jeunes africains sont bien bâtis et techniques. Mais, ils ont souvent de carence dans le domaine tactique et de la préparation physique au haut niveau. Après ses premiers contacts avec les jeunes Béninois, Marco Bracco trouve qu’il y a du potentiel qui reste à polir.

La différence entre le monde amateur et le monde professionnel réside dans cinq choses que sont le respect, le fair-play, la discipline, l’amusement sur le terrain et surtout le sérieux. Roberto Morosini, le second éducateur de l’académie UC Sampdoria se désole du fait qu’en Afrique, on pense plus à jouer les matchs sans les préparer. Alors que le match en réalité est la conclusion du travail élaboré. «Nous allons apprendre aux enfants le geste technique singulier qu’ils vont appliquer le match », conclut-il avant d’ajouter que tout est dans le mental. Pour Juste Adjé, pensionnaire de New Star confie que les premières séances de travail sont très différentes de ce qu’il fait d’habitude. Avant le lancement de ce stage, les 100 jeunes ont reçu chacun un kit composé de maillot, short et bas (150 Euros/ kit). Un match d’exhibition est prévu ce dimanche 28 février 2021 en clôture du stage soutenu par Copylis.