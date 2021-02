Deuxième vice-président du Parti la flamme renouvelée (PFR) Gabriel Laurex Ajavon est le colistier du prophète Lucien Kinninnon, est l’une des membres des duos pour l’élection présidentiel d’avril 2021. Pour avoir déposé sa déclaration de candidature au poste de vice-président formant ainsi un duo présidentielle avec Lucien Kinninnon, la formation politique PFR pose deux actes contre Gabriel Laurex Ajavon.

D’abord le parti a rendu publique la décision no001/02/21/PFR/PR/SG portant exclusion du sieur Gabriel Laurex Ajavon du PFR. Il est exclu avec effet immédiat pour plusieurs motifs. Le parti reproche à Gabriel Laurex Ajavon le fait d’usurpation répétée de titres. Selon la décision, Gabriel Laurex Ajavon «s’auto-proclame président d’honneur, président, vice-président du PFR ». Il ne respecte pas les principes du parti et fait preuve d’indiscipline notoire (non-respect de la hiérarchie, comportements violents et agressifs vis-à-vis des supérieurs de PFR). Il lui est aussi reproché de ne pas respecter la décision du parti de ne pas participer à l’élection présidentielle d’avril 2021.

Saisine de la CENA

Le parti a aussi saisi à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Dans sa lettre le parti fait constater au président de la CENA, Emmanuel Tiando que Gabriel Laurex Ajavon n’est pas le président du PFR. Et donc, qu’il a fait usurpation de titre. Le parti fait aussi constater que Gabriel Laurex Ajavon «n’a pas été désigné par les instances » pour le représenter à l’élection présidentielle d’avril 2021. De plus, Lucien Kinninnon, le leader du duo présidentiel de Gabriel Laurex Ajavon «n’est pas du PFR et n’est connu de nulle part par le BEN (bureau exécutif national) ». Et donc, la candidature de ce duo n’engage par le PFR et les deux concernés n’ont pas le droit de faire usage du nom de cette formation politique.