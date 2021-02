Les élections présidentielles au Bénin sont en pleine organisation, et les candidats officiels de tous les partis sont connus. Cependant, un souci subsiste avec le parti des « Démocrates » qui n’a toujours pas son parrainage. L’une des candidates du parti, Reckya Madougou, avait fustigé la situation, affirmant même disposer des preuves de sa démarche en direction des députés du parti de la mouvance, afin de parrainer sa candidature pour la prochaine présidentielle béninoise.

Les Démocrates n’avaient entrepris aucune démarche pour avoir le parrainage

Ces propos vont cependant à l’encontre des propos tenus par les députés Orden Alladatin et Gérard Gbénontchi. Au cours d’une conférence de presse, ces derniers avaient indiqué que les Démocrates n’avaient entrepris aucune démarche pour avoir le parrainage. Ils avaient aussi fait savoir qu’ils avaient réservé un nombre que les Démocrates n’étaient pas venus chercher. Mais récemment, l’intervention du parlementaire Affo Hamed Tijani semble avoir donné raison à la femme politique.

« C’est l’occasion pour moi de demander pardon au peuple Béninois »

« Je dis à mon parti UP que mon parrainage je le donne à Reckya Madougou, c’est une décision de ma base. C’est l’occasion pour moi de demander pardon au peuple Béninois, parce que c’est lui qui nous a envoyés à l’Assemblée » a-t-il d’abord déclaré dans une vidéo avant d’ajouter : « si effectivement on avait les mains libres ; moi mon parrainage porte sur Reckya Madougou et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d’autres de mes collègues qui ont la volonté de le faire, seulement qu’ils ont peur ».