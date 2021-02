Des dossiers de mauvaise gestion éclaboussent l’enseignement secondaire, technique et la formation professionnelle au Bénin. Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et technique, Mahugnon Kakpo a suspendu 20 cadres dudit ministère. C’est par un arrêté ministériel en date du mardi 23 février 2021 que le ministre sanction ces fonctionnaires d’Etat sont impliqués dans des dossiers de mauvaise gestion.

Les cadres concernés sont suspendus jusqu’à nouvel ordre suite à des constats de mal gouvernance et de mauvaise gestion. Ces faits sont assortis de préjudices financiers importants, «dûment constatées par les structures compétentes du ministère ». Des intérimaires ont été nommés. Selon l’arrêté, ces agents sont invités à prendre toutes les dispositions en vue de passer service aux intérimaires sans délai.

Parmi ces cadres figurent des intendants, des proviseurs et censeurs de lycées. Les directeurs départementaux des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle en relation avec le directeur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle sont instruits pour mettre en application l’arrêté ministériel.