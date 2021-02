Reckya Madougou donne encore une fois de la voix. La candidate du parti “Les Démocrates” qui dont le dossier pour la présidentielle d’Avril a été recalé s’est exprimé une fois encore sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, Reckya Madougou dénonce le piratage de son téléphone et informe l’opinion des remarques qu’elle a faites ces derniers jours. Lire ci-dessous son post.

Des intrusions sauvages dans mon smartphone par nos bourreaux : des menaces qui ne m’émoussent guère

Chers compatriotes

Depuis quelques jours je constate des intrusions indésirables et de l’espionnage dans mon smartphone. Des individus malintentionnés dont on connaît les commanditaires, des pirates éhontés, ont installé des logiciels espions pour avoir accès aux données de mon téléphone et surtout mon compte whatsap.

Déjà le 6 février 2021, un communiqué malencontreux de l’Union Progressiste s’est retrouvé sur mon statut alors que je n’y avais jamais rien posté auparavant. Un texte qui ne figurait même pas au préalable dans mon téléphone. Pathétique. Cette nuit, vers 2h du matin, ils ont franchi le rubicond après avoir lu mes messages en y extrayant un visuel que j’ai demandé à mon équipe de corriger. Ce visuel, ils l’ont extrait frauduleusement à distance de ma conversation Whatsapp avec les miens et l’ont mis en ligne sur mon statut Whatsapp. J’ai déjà demandé un audit de mon téléphone et je porterai plainte à l’international contre Whatsapp qui se chargera lui même de retrouver ses hackers de nos téléphones.

Chers amis, j’en profite pour vous inviter à protéger vos smartphones des risques d’espionnage et de piratage en adoptant des mesures de précaution efficaces disponibles sur Internet.

Par ailleurs, ma résidence est sans cesse repérée par des véhicules de plaque officielle bleue. Ce matin déjà, ils étaient six.

La lutte politique au Bénin aujourd’hui utilise des méthodes de la gestapo. En plus d’y risquer notre vie, notre liberté et notre vie privée sont bafouées sans état d’âme.

S’il faut mettre en branle toute cette armada de méthodes dignes de la mafia pour se faire élire, il y a fort à parier que nous ne nous laisserons pas faire.

« À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire! »

Mes chers compatriotes, ils ne nous priveront pas d’une troisième élection, quoiqu’ils fassent. Ils devront tous nous tu3r.

Reckya Madougou