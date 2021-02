Présent à la réunion d’installation du Cadre national de concertation des forces politiques, sociales et économiques pour la restauration de la démocratie et l’État de droit au Bénin ce dimanche 28 février 2021 à Cotonou, l’ancien chef de l’Etat, Nicéphore Soglo n’a pas manqué de s’en prendre à Patrice Talon et son camp. Pour lui, «nous avons quitté la France-Afrique pour la mafia africaine». Il estime que le Bénin est dirigé par «une mafia » qu’il compte fait partir.

Venu avec une série de documents, l’ancien président Nicéphore Soglo s’est servi de certains extraits du l’ouvrage du juge Angelo Houssou intitulé «Je ne suis pas un héros », pour accuser le régime actuel. Nicéphore Soglo a rappelé des éléments de l’enquête préliminaires révélés par le juge.

Les extraits racontent les aveux des personnes arrêtées dans le cadre des affaires de tentative d’assassinat et tentative de coup d’Etat. «Vous pouvez montrer ça quand vous allez à la campagne. Vous pouvez montrer ça à vos parents », a suggéré l’ancien chef d’Etat. «Il peut utiliser l’Etat et faire son cinéma. Ça vous impressionne ? Non », a déclaré le président Nicéphore Soglo.