Ancien Président de l’Alliance politique Bénin En Route, l’homme politique de la 6ème circonscription électorale Jean-Baptiste Hounguè n’est plus libre de ses mouvements. Il a été placé en garde-à-vue pour les nécessités de l’enquête liée à une affaire de corruption au Port autonome de Cotonou. L’actuel chargé de mission du chef de l’Etat Patrice Talon a été interpellé depuis environ quatre (04) jours et auditionné par la Brigade Economique et Financière (BEF).

Il aurait envoyé des messages à l’agent Rodrigue Kakaï Glèle du service de la personne responsable de Marchés Publics du port autonome de Cotonou, porté disparu avant d’être finalement tombé dans les mailles de la police républicaine. Jean Baptiste Hounguè lui aurait envoyé un message compromettant.

Jean Baptiste Hounguè est membre fondateur du parti Bloc Républicain (BR) et leader du parti dans la 6ème circonscription électorale. Avant son arrestation, il est chargé de mission du chef de l’Etat dans le secteur des infrastructures routières. Il sera présenté au procureur de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).