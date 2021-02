Alors que de nombreuses voix se demandent encore s’il faut bel et bien compter sur le Bitcoin comme future monnaie sur laquelle se reposer. Beaucoup vont fustiger l’impact écologique de cette dernière tout en affirmant qu’elle sert à financer d’occultes transactions. D’autres en revanche, célèbre son côté décentralisé et le fait qu’elle n’appartienne finalement à personne.

Les institutions elles, se sont montrées assez frileuses concernant le bitcoin. Pour autant, la plus vieille banque des États-Unis, la Bank of New York Mellon, a décidé de se lancer dans le secteur. Ainsi, l’entreprise prévoit de gérer les actifs numériques de ses clients. Les devises numériques explosent littéralement et de plus en plus d’entreprises souhaitent se tourner vers un tel produit.

La plus vieille banque américaine se lance dans la cryptomonnaie

Après Tesla, Uber a expliqué qu’il pourrait, à terme, envisager d’accepter ces méthodes de règlements. Un appel du pied entendu par la BNY Mellon, qui a donc officialisé la création d’une toute nouvelle unité spécialement dédiée aux cryptomonnaies. Une grande première puisqu’à ce stade, aucune banque mondiale n’a osé se lancer sur un tel projet.

Le Bitcoin, un actif sulfureux ?

La demande est effectivement croissante et de plus en plus de personnes souhaitent se tourner vers un outil, une banque, un service adapté à la gestion de leurs crypto-actifs. Un domaine émergent qui attire financiers et investisseurs en tous genres. Pour autant, attention. Le Bitcoin garde un côté sombre, beaucoup estimant que sa valeur ne repose actuellement sur rien du tout, si ce n’est, de la spéculation.