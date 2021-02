La crise sanitaire aura contribué à renforcer les franges anticonformistes des populations mondiales. Si certains les appellent des complotistes, eux ne se voient pas du même oeil. Au Canada, un policier a été pris à partie alors qu’il intervenait sur un lieu de rassemblement illégal.

Depuis le début de la crise sanitaire, policiers, employés gouvernementaux ou même chauffeurs de bus ont à de nombreuses reprises été pris à partie en occident pour avoir voulu appliquer les règles. Au Canada, un policier l’aura appris à ses dépens. Il a été frappé au visage alors qu’il remettait une contravention pour rassemblement illégal. D’après la presse canadienne, il a été transporté à l’hôpital suite à l’incident.

L’agression a eu lieu dans la ville de Montréal, plus précisément dans le quartier de LaChine. Même s’il a reçu un coup au visage (au nez), les autorités précisent que ses blessures ne sont pas graves. L’individu accusé va tout de même devoir payer son amende, et en plus devra répondre en justice de son agression.