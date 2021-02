Carnet noir: Dr Didier Komongui, un brillant cadre Béninois s’en est allé. Depuis le lundi 8 février 2021, le Bénin pleure un de ses dignes fils, le docteur Didier Komongui. L’éminent professeur de gynécologie à la retraite est décédé le lundi matin à Allada. Il repose désormais à Kandi, dans son village natale où il est roi. Admis à l’hôpital à Allada depuis le 28 janvier 2021, il est mort d’une infection pulmonaire grave. Selon les informations reçues, tous les tests Covid-19 ont été négatifs pendant son séjour à l’hôpital.

Mais le scanner a montré que ses poumons étaient gravement endommagés. Le défunt est un ancien élève du Collège Père aupiais de Cotonou. Médecin des armées, très compétent, très dynamique, humble, Didier Komongui a toujours apporté avec ferveur et abnégation, selon les témoignages, sa contribution à l’animation du système de santé au Bénin.

Présent auprès des femmes enceintes, pour leur suivi et aussi pour leur accompagnement jusqu’à la délivrance, il est l’un des meilleurs gynécologues du Bénin. Il fut vice-doyen de la Faculté des sciences de la santé (FSS). L’humour et le rire font partie du quotidien de ce prince Wassangari devenu roi. Il a donc terminé sa course sur cette terre et s’en est allé. Il repose déjà dans sa dernière demeure et la grande cérémonie traditionnelle est fixée au 20 février prochain.