Didier Raoult, le très controversé médecin marseillais va sortir le 11 février prochain, un ouvrage censé le défendre contre les plaintes et critiques dont il fait l’objet de la part de ses collègues. « Carnets de guerre Covid-19 » (nom du livre) « permettra de faire le tri. Et évitera à certains de lui (Raoult) faire dire ce qu’il n’a jamais dit » a déclaré Yanis Roussel, un des rédacteurs et collaborateur de l’infectiologue à l’Institut hospitalo-universitaire des maladies infectieuses de Marseille. Le livre est un recueil des déclarations de Didier Raoult depuis le début de la pandémie, notamment sur Youtube.

« Je n’ai ajouté ni retranché aucun mot à ce verbatim. Chacun peut juger sur pièce. Cela laissera une trace dans l’histoire de ce qu’on peut faire et de ce qu’on ne peut pas faire dans des situations épidémiques de cette nature » indique le professeur dans la préface de l’ouvrage consultée par le journal Le Parisien. Les déclarat.ions du directeur de l’Institut hospitalier universitaire (IHU), compilées dans ce livre de 480 pages, portent sur des publications scientifiques erronées, l’hydroxychloroquine et les conflits d’intérêts notamment.

“Quand on est trop nerveux, on ne prend pas les bonnes décisions“

Dans les dernières pages de l’ouvrage, l’infectiologue invite les dirigeants à gérer la crise sanitaire avec beaucoup de sang-froid. « Il est inutile d’affoler les populations. Quand on est trop nerveux, on ne prend pas les bonnes décisions” a t-il écrit Didier Raoult souhaite par ailleurs un équipement massif en « saturomètres »

pour permettre aux français de contrôler eux-mêmes leur taux d’oxygène et « d’éviter l’arrivée trop tardive des patients aux urgences », car il est peu probable qu’un vaccin miracle soit trouvé de sitôt. Didier Raoult a commencé sa chronologie sur le nouveau coronavirus dès le 14 janvier 2020. Il l’achève sur la deuxième vague de l’épidémie en automne.